L'Ajuntament de Llagostera habilita un sistema de colors per saber a quina mesa es podrà votar el 14 de febrer

Amb la voluntat d'evitar aglomeracions el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel proper 14 de febrer, l'Ajuntament de Llagostera ha pres diverses mesures que ajudin a garantir la seguretat durant tota la jornada electoral.

D'una banda s'ha habilitat el local polivalent com a col·legi electoral on quedaran ubicades les 9 meses degudament disposades per garantir la seguretat tant dels membres de les meses com de les persones votants. Cada mesa estarà identificada amb un sistema de colors que permetrà localitzar ràpidament a quina mesa correspon votar a cada elector/a.

Per fer-ho s'ha creat un aplicatiu web on a partir d'avui mateix es pot consultar quina mesa i quin color ens tocarà votar el dia 14 de feber.

La consulta es pot fer introduint el document d'identitat a un portal web fet expressament per l'ocasió.

Així mateix, seguint els protocols de la Generalitat de Catalunya s'ha designat un responsable de seguretat de l'operatiu electoral que vetllarà per tal que es compleixin totes les mesures i indicacions de seguretat.

Des de l'Ajuntament de Llagostera s'ha recordat als llagosterencs que poden sol·licitar el vot per correu fins el dia 5 de febrer a les 14h. Enguany com a novetat el vot per correu es pot es pot demanar telemàticament mitjançant un certificat digital i sense necessitat d'anar presencialment a l'oficina de Correus. Trobareu tota la informació i les instruccions de com fer-ho a llagostera.cat