Girona inicia l'asfaltatge de sis punts de la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha iniciat els treballs d'asfaltatge de sis punts de la ciutat. Es tracta d'obres menors que es fan principalment aquest cap de setmana per afectar el mínim al trànsit.

Els primers treballs es van fer ahir al carrer de Barcelona, a l'altura del número 413, a l'Avellaneda. Diumenge es pintarà la calçada.

També s'asfaltarà serà la rotonda de la Riera de Mus, que fa cruïlla amb el carrer de Vitòria-Gasteiz. Avui i demà es tallarà la circulació de la rotonda i els vehicles es desviaran pel carrer d'Albí i per l'interior de l'aparcament de la zona comercial. Durant aquest cap de setmana també s'actuarà al carrer d'Andreu Tuyet i Santamaria. Concretament es repararà el ferm del pas de vianants de l'escola Pericot. Avui no es podrà accedir a l'interior del Grup Girona per Girona.

I demà s'asfaltarà el carrer del Migdia, a l'altura del carrer La Salle. Durant tot el dia, quedarà tallat el tram que va des del carrer de la Creu fins al carrer d'Ultònia, però es podrà accedir als guals. La Línia 1 del bus es desviarà i les parades quedaran anul·lades durant el diumenge.Per últim, el dilluns s'asfaltarà el carrer de Tarragona. I el 13 de febrer, es repararà el ferm de la rotonda de Lluís Pericot.