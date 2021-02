Adif rep vuit ofertes per les obres pendents al parc Central

Vuit empreses han presentat oferta a la licitació d'Adif de les obres al parc Central de Girona, anunciada el novembre de l'any passat. Es tracta dels últims treballs pendents per part de l'Estat en aquest espai cèntric de la ciutat, des que van començar les obres de l'Alta Velocitat a l'agost de 2008. El pressupost de les obres és de 870.367,22 euros (1.053.144,34 euros si s'hi sumen els impostos). Les vuit ofertes presentades oscil·len entre els 623.000 i els 730.000 euros aproximadament. Ara Adif està avaluant les candidatures.

L'execució d'aquestes obres, projectades a tocar de la plaça Europa, permetrà completar la urbanització del parc Central i hauran de realitzar-se en un termini de dos mesos. L'objectiu és acabar la urbanització de la llosa que cobreix l'estació d'alta velocitat de la ciutat. Es tracta d'un espai molt enfocat als vianants amb el qual es conclourà la definició del parc, però que porta temps inutilitzat.

Espais verds i pista polivalent

La nova urbanització que s'hi farà té la intenció de prioritzar el vianant, amb un disseny que afavoreixi els seus moviments. Així, s'han projectat espais pensats per als ciutadans en els quals es barregen àrees verdes amb zones d'estada i llocs de pas. Entre les principals actuacions, destaquen la creació d'un gran parterre de gespa circular, l'adequació d'una pista polivalent i la pavimentació de la resta de l'espai.

La zona que quedarà afectada està situada a la sortida de l'estació d'autobusos soterrada al parc Central, a tocar de la plaça d'Europa. Per fer els treballs, prèviament s'haurà de retirar de la zona les casetes d'obres i el material de construcció que hi havia quedat arran d'actuacions anteriors relacionades amb l'alta velocitat a Girona, i que fa temps que estan envoltats per tanques.

Treballs pendents

Aquesta actuació és una de les que encara s'havien d'enllestir des que els treballs de l'alta velocitat van començar, ara ja fa 12 anys. Des d'aleshores, l'espai on ara s'actuarà no ha tornat a ser utilitzable. Així, un cop acabin aquestes obres, en aquest espai ja només quedarà pendent una intervenció, en aquest cas corresponent a l'Ajuntament de Girona. El consistori té previst instal·lar una marquesina al parc Central que cobreixi el camí des de l'estació de trens de Renfe fins a la d'alta velocitat.

Al centre de la ciutat, per part d'Adif, tan sols restaran per fer les obres de la plaça d'Espanya, davant l'estació de tren (el lloc que anteriorment era ocupat per l'estació d'autobusos).