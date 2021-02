Comencen les obres del nou espai d'esbarjo per a gossos a la Devesa

Obres per habilitar el nou espai d'esbarjo per a gossos.

Obres per habilitar el nou espai d'esbarjo per a gossos. marc martí

L'Ajuntament de Girona ha començat les obres per habilitar com a espai d'esbarjo per a gossos la històrica zona que ocupava el club Agility al parc de la Devesa. Diferents màquines i camions han entrat aquests dies a la parcel·la per posar-la a punt. D'aquesta manera es vol dotar els propietaris de gossos d'un espai molt més gran que l'actual. La zona està situada davant de la piscina municipal i els darrers dies ja hi entrava gent per deixar-hi lliure el gos.

De fet, els treballs han de permetre el que és una una ampliació de l'espai actual, que ara és d'uns 900 metres quadrats i que passarà a tenir uns 3.000 metres quadrats. A més a més però, el de la Devesa serà el primer espai d'esbarjo per a gossos de la ciutat que disposarà d'elements d'oci caní. Hi haurà aparells d'agilitat canina i també fonts per a gossos, entre d'altres. Es farà en dos àmbits diferenciats i cada un tindrà els seus aparells i la seva font. Una zona serà per a gossos més petits (l'espai ja existent) i un altre per a animals més grans (al nou espai). També hi haurà bancs perquè els propietaris pogut seure.

L'Agility va marxar fa uns mesos de la Devesa després d'un llarg procés de negociació amb l'Ajuntament i de refer un conveni perquè el club acabi ocupant un solar al polígon Mas Xirgu.

A Girona també hi ha espais d'esbarjo per a gossos al parc del Migdia, al parc Mas Masó de Can Gibert i entre Vila-roja i Mas Ramada. A més a més, també hi ha itineraris canins, com ara a les hortes de Santa Eugènia, les ribes del Ter i l'Onyar i la zona de la Font del Ferro a la vall de Sant Daniel.