Horts urbans per millorar la integració al Barri Vell de Girona

L'Associació de Veïns del Barri Vell impulsa un projecte per crear horts urbans que canviïn l'ús d'algunes places i espais on ara hi ha problemes de convivència. Començaran per fer una prova pilot a la plaça Federico Fellini, on volen instal·lar tres taules de cultiu per cultivar-hi hortalisses del temps, herbes aromàtiques i de cuina.

Però la idea d'aquests horts urbans «no és atipar el barri», apunta un dels membres de la junta de l'AV, Miquel Faura. La proposta els va arribar dels mateixos veïns de la plaça, un espai que a vegades esdevé un punt de consum d'alcohol i que els causa molèsties i sorolls. Així, el projecte «busca transformar l'espai», explica Faura, que diu que «si en canviem l'ús, potser les coses milloraran». Per això posen en valor la proposta veïnal, ja que «normalment rebem queixes».

Obrir el projecte a la gent gran

El projecte, que ara s'està gestant i posant sobre paper, ja ha rebut el suport del centre geriàtric Maria Gay per participar en la prova pilot, explica Faura. La intenció és que, amb els horts urbans, es transformi la plaça Fellini -molt propera a la residència- en un parc de salut de què també pugui gaudir la gent gran. L'accessibilitat de l'espai, a més, facilita que hi puguin arribar persones en cadira de rodes. També expliquen que han rebut el suport de la regidora de barri i d'alguns particulars interessats en col·laborar, a banda dels mateixos veïns de la plaça, segons apunten des de l'AV.

Aquestes complicitats els han motivat a impulsar ara la primera fase d'una idea que portaven temps rondant -i pel que tenen referents com el projecte gironí «Menja't Sant Narcís» o exemples d'altres ciutats europees-, però que, amb els pressupostos participats aturats, veien difícil de moure. Ara fan una crida per si més gent hi està interessada.

La visió de futur amb què treballa l'AV és que la prova pilot s'exporti a altres llocs del barri, com el mirador de Maristes o la plaça Sant Domènec, alguns dels quals s'han convertit en punts problemàtics. Volen que evolucioni a un projecte «cooperatiu i participatiu», gestionat per una comissió que integri la diversitat d'actors i entitats que conviuen i fan tasques al barri, i que els horts urbans no depenguin només de l'AV, sinó que aquesta en sigui una part més.