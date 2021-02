El contenciós administratiu dona la raó a la investigadora de la UdG que va denunciar discriminació

El Jutjat Contenciós Administratiu de Girona ha donat la raó a la investigadora de la Universitat de Girona (UdG) que denunciava patir assetjament laboral en un grup de recerca i ha declarat nul el concurs públic de la seva plaça. La dona havia denunciat que el procés de selecció estava "viciat" i que el tribunal havia escollit un dels companys que la discriminava. Ara, la sentència obliga a la UdG a restituir la situació fins i tot abans de la formació del tribunal que havia d'escollir el guanyador de la plaça. Això implica que s'haurà de repetir el concurs des de zero. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer. La dona encara té una segona denúncia pendent de judici per demanar que declarin nul el seu acomiadament.