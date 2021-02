Girona aprova ara 715.000 euros d'inversió dels 13,2 milions tombats fa un mes

El ple municipal de l'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest dilluns dues propostes urgents per comprar tres autobusos i fer diferents millores a centres d'escolars. Les actuacions incloses en aquestes propostes sumen 715.000 euros i formaven part de centenar d'inversions per un global de 13,2 milions d'euros que tota l'oposició va tombar fa un mes. En aquesta ocasió,els grups hi han votat a favor tot i que han estat molt crítics amb les formes de presentar l'assumpte, corrent i a darrera hora.

L'argumentació per permetre l'aprovació de les dues inversions ha estat que no volen obstaculitzar inversions que calen a la ciutat però que és necessari negociar i aprovar uns pressupostos per aquest any adaptats a la realitat actual i no prorrogar els del 2020. Aquest fet va ser un dels que, al gener, van provocar el "no" a totes les inversions.

La regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, ha recordat que cal anar aprovant "ràpid" les inversions perquè s'han d'executar dins d'aquest mateix any ja així ho estableix la nova regla de despesa. Pels busos s'han de fer els tràmits de compra i encarregar-los perquè es construeixin. Pel que fa les millores als centres educatius, s'han de poder tirar endavant els tràmits burocràtics per poder fer les obres a l'estiu, quan no hi ha classe.

Sobre els busos, les tres formacions han admès que cal renovar la flota i tots hi han votat a favor. Pel que fa a les millores a les escoles, el PSC i Ciutadans hi han votat a favor, però Guanyem s'ha abstingut. El regidor Pere Albertí s'ha mostrat molt molest perquè s'havia presentat la proposta a darrera hora i quasi sense avisar.

En concret, per una banda hi ha 500.000 euros per comprar tres autobusos que serviran per renovar la flota del transport públic. Aquesta inversió es va rebutjar en ple del mes de gener juntament amb la compra d'altres vehicles que encara no s'ha aprovat poder-los adquirir. N'hi havia per les brigades, pel centre social La Sopa i per la policia municipal i que globalment sumaven un cost de 1.174.000 euros, tenint en compte els dos autobusos.

Pel que fa a les millores als centres escolars, la suma d'inversions és de 215.000 euros. Hi ha la compra de mobiliari i material per les escoles bressol com purificadors d'aire, rentavaixelles i separadors d'espais. També hi ha la millora de la façana del carrer Maçana de l'escola Santa Eugènia, pintar i repatar degoters de l'escola Annexa, canviar les finestres de l'escola Verd, diferents canviadors per l'escola bressol Cavall Fort i reparacions per les inundacions de l'escola bressol el Tren. En el ple del mes de gener, a banda d'aquestes actuacions en camps de futbol, millores a l'escola Eiximenis i l'skate park del Mas Masó. Tot plegat, incloses les millores ara aprovades, la xifra era de 975.000 euros.