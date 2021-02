Girona obre la porta a debatre una restricció horària al trànsit motoritzat a la carretera dels Àngels

El ple de Girona ha aprovat aquest dilluns al vespre la moció duta al ple pel grup municipal de Ciutadans, per obrir un debat per regular l'accés motoritzat a la carretera dels Àngels en certes hores durant els dies festius. En concret, els dissabtes, diumenges i festius, de les vuit del matí a les dotze del migdia.

La moció vol reforçar els Àngels com a «destí ciclista», augmentar la seva seguretat, i, alhora, descongestionar altres punts com el Carrilet. També inclou una proposta de senyalització específica per a esportistes. El regidor Daniel Pamplona ha defensat que la moció serveix per «obrir un debat» sobre aquest espai, que també hauria d'incloure restauradors, grups excursionistes i municipis limítrofs.

El tinent d'alcalde de Territori i portaveu de JxCat, Lluís Martí, s'ha mostrat a favor de parlar de l'espai per estudiar un accés «més sostenible i adequat per la pràctica de l'esport» en aquesta carretera.

Tot i això, ha recordat que la Diputació n'és la titular i «caldrà que es pronunciï» davant qualsevol proposta, així com els municipis afectats. D'altra banda, ha apuntat que també cal tenir en compte altres activitats que hi tenen lloc, com la restauració, l'hostatgeria o el santuari.

La moció de Ciutadans ha rebut els vots a favor de l'equip de govern (JxCat i ERC) i l'abstenció de Guanyem i del PSC que també han recordat les altres activitats existents a la carretera i al santuari. Pere Albertí ha volgut indicar que no hi ha massa accidents on hi hagi implicada una bicicleta i un vehicle a motor i, en canvi sí, de cotxes per culpa de l'estat del ferm.