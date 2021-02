Girona és la tercera capital d'Espanya amb la taxa d'escombraries més elevada

Girona és la tercera capital amb la taxa d'escombraries més alta de tot l'Estat espanyol, segons un estudi de l'Observatori del Consumidor i l'Usuari (OCU) publicat aquest gener. I és que la mitjana anual del que paguen els gironins per aquest servei s'enfila a 165?€. Sant Sebastià, amb una taxa mitjana de 194?€, i Jerez de la Frontera, amb 175?€, són les dues poblacions que encapçalen la llista. La quarta posició l'ocupa Barcelona, amb un cost anual de 157?€ pel servei d'escombraries.

L'estudi de l'OCU s'ha fet comparant els preus de les cinquanta-dues capitals de província espanyoles. Per unificar criteris, s'ha calculat la taxa per habitatges de 95 m?2;, amb un valor cadastral de 79.000?€ i un consum anual d'aigua de 175 m?3;. En l'últim informe (2018), Girona tenia la segona taxa més cara perquè Jerez no hi apareixia.

El Grup Municipal Guanyem Girona, principal partit de l'oposició, diu que la taxa de recollida d'escombraries dels gironins és un 7% més cara des del 2017, quan es va tancar la incineradora de Campdorà. Guanyem es queixa de la «inacció i les falses promeses» del govern gironí sobre aquest tema perquè diu que «l'equip de govern va anunciar el 2018 que les obres començarien al cap de tres mesos i porten tres anys».

En aquesta línia, Guanyem Girona porta avui al ple municipal una moció per establir un pla local que permeti avançar cap al residu zero. És a dir, implementar mesures per reduir la producció de residus i augmentar la reutilització i el reciclatge de materials. A més, també proposa establir un protocol per a la r?eutilització dels materials dels equipaments públics i posar a disposició del personal municipal mascaretes reutilitzables. Guanyem creu que «per avançar cap al residu zero és imprescindible tirar endavant campanyes de sensibilització i polítiques que fomentin la reducció».

Laia Pèlach, regidora d'aquesta formació, crítica la «manca de flexibilitat per redreçar les problemàtiques dels contenidors intel·ligents a l'Eixample». És per això que el grup reclama valorar l'efectivitat d'aquest servei abans d'ampliar-lo. També proposa augmentar la freqüència de la recollida per evitar que hi hagi escombraries fora dels contenidors perquè, segons assegura Pèlach, «sovint estan desbordats».

El grup creu que la gestió de residus és un «repte prioritari» pel futur de Girona i que el pla «ha de ser la primera pedra per millorar la gestió». «Els ajuntaments són clau per acabar amb la cultura d'un sol ús i avançar cap a una economia circular», va dir.