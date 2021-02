L'Ajuntament de Girona ha de pagar 32.000 euros a una treballadora de Mobilitat

L'Ajuntament de Girona haurà de pagar 32.000 euros a una treballadora de l'àrea de Mobilitat que estava fent una feina superior a la que tenia prevista segons la seva categoria. Així ho estableix una sentència dels jutjats. El grup municipal del PSC ha lamentat el nou «conflicte» de l'Ajuntament amb un treballador del consistori. Els diners equivalen a la diferència de categoria. El regidor socialista Jordi Calvet ha recordat la recent «lluita» amb l'interventor municipal, a qui un jutjat ha donat la raó per seguir treballant tot i que l'Ajuntament el volia jubilar.

Sobre la treballadora de mobilitat, la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha apuntat que s'havia creat un nova plaça a cap de secció i obert un concurs públic perquè optés a accedir a la nova categoria.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha volgut deixar clar que no hi ha cap «lluita» amb l'interventor i que només apliquen un pla de racionalització que és «igual per tots els treballadors» quan es tracta de jubilacions.

La sentència s'ha fet pública durant el ple d'aquest dilluns.