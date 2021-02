La UdG reparteix 300 maduixeres en un projecte per analitzar la qualitat de l'aire

La Universitat de Girona és l'ambaixadora territorial del projecte Vigilantes del aire, un projecte de recerca que «involucra la societat per avaluar les concentracions de metalls pesants en suspensió a l'aire de diferents poblacions de l'estat». Així, la UdG va repartir 300 maduixeres entre particulars, entitats, escoles i instituts de les comarques gironines en el marc d'aquest experiment per analitzar la qualitat de l'aire.

Es tractava que cada receptor es responsabilitzés de «cuidar una maduixera durant dos mesos per, després, analitzar-ne les fulles i conèixer la qualitat de l'aire». Ara, l'experiment ja està en la seva fase de laboratori per analitzar les dades després que cada receptor de les maduixeres n'hagi tornat dues fulles. En el laboratori es ?podran mesurar les concentracions de metalls pesats en suspensió a l'aire de cada localitat on han estat les maduixeres, perquè aquesta planta té la capacitat d'incorporar els metalls pesats i convertir-se així en una petita «estació enregistradora».

Els responsables de l'estudi a la Universitat de Girona són els investigadors de l'àrea de ?coneixement de ?botànica Jordi Bou i Lluís Vilar, i les investigadores de l'àrea de ?fisiologia vegetal Dolors ?Verdaguer i Laura Llorens. També hi participa l'estudiant del grau en Biologia Celia Montalbán.