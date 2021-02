Un acusat d'apunyalar i intentar matar un home a Girona accepta 6 anys de presó

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat d'intentar matar un home a Girona apunyalant-lo i colpejant-lo amb un mitjó ple de pedres al cap. El processat s'enfrontava a una pena de 9 anys de presó per intent d'homicidi amb una agreujant de reincidència. Al judici, ha reconegut els fets, ha assegurat que n'està "molt penedit" i ha afirmat que en el moment dels fets estava afectat pel consum de drogues. Per això, la fiscalia li ha apreciat una atenuant molt qualificada de drogoaddicció i ha rebaixat la pena a 6 anys. La defensa s'ha adherit a la petició. Els fets van passar entre les nou i les deu del matí de l'1 de febrer del 2020. Testimonis de l'atac van alertar els serveis d'emergències i van seguir l'agressor per evitar que fugís