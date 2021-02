Ensurt en trobar una pistola en una neteja de la séquia Monar

Una vintena d'activistes, convocats per la Brigada del Salabret i l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, es van endur un ensurt en trobar-se una pistola mentre feien tasques de neteja dissabte passat a la séquia Monar, al seu pas per les hortes del barri. Els voluntaris la van portar als Mossos d'Esquadra. Segons expliquen fonts del cos policial, l'anàlisi de la policia científica va constatar que es tractava d'una rèplica d'imitació.

A banda de l'arma falsa, també van retirar de l'espai nombrosos sacs de residus -quatre d'ells de vidre- i van trobar altres objectes, com ara una pantalla d'ordinador, una bateria de cotxe, una àmfora o una impressora. «Tot el que hem retirat ja no anirà al mar», apunten els activistes.

La Brigada Activista del Salabret va netejar la séquia Monar i l'entorn al seu pas per les hortes aquest cap de setmana, aprofitant que el pas de l'aigua estava tallat per unes obres fins ahir dilluns. Dissabte hi van assistir una vintena de persones, i diumenge van ser tretze. També hi va col·laborar les empreses Whym, Soma i EcoiNet, així com l'àrea de Sostenibilitat de l'Ajuntament i Girona +Neta, que va recollir les deixalles.

Reclam de més neteja a la zona

Des de l'AV de Santa Eugènia expliquen que l'activitat va permetre'ls «fer comunitat i cuidar el barri» i realitzar «una gran feina», segons va explicar la seva presidenta, Natàlia del Campo. Malgrat això, del Campo va expressar que «desanima molt veure tant incivisme i tanta brutícia des de fa tant temps». Per tot plegat, tornen a demanar un pla pel manteniment de les hortes a l'Ajuntament. «És el nostre patrimoni natural, l'hem de cuidar i poder gaudir».