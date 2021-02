El jutjat anul·la el concurs de la UdG recorregut per una investigadora

«S'ha començat a fer justícia: el Contenciós Administratiu ha fallat a favor meu. El concurs de la vergonya, anul·lat! Seguim». Amb aquest tuit, la investigadora de la Universitat de Girona Eva Bussalleu va fer públic ahir que el Contenciós Administratiu havia declarat nul el concurs públic que havia perdut per guanyar la seva plaça en un grup de recerca. Un concurs que va deixar Bussalleu sense feina a la universitat, després de disset anys a la UdG, i que va acabar amb la també docent del departament de biologia denunciant un presumpte cas de discriminació masclista d'assetjament laboral per part del director del grup de recerca i d'un altre dels seus membres (el que finalment va aconseguir la plaça) i presentant el recurs al Contenciós Administratiu perquè declarés nul el procediment.

De manera paral·lela, Bussalleu va posar una demanda a la justícia per revertir el seu acomiadament que encara està pendent de judici després que la UdG demanés l'ajornament de la causa fins que es resolgués l'expedient en el Contenciós Administratiu. Una sentència que, segons va fer públic ahir Bussalleu, ha arribat ara i dona la raó a la investigadora, a qui la universitat haurà de restituir en la seva feina a l'espera que es torni a constituir un altre tribunal per fer de nou el concurs. Des de la Universitat de Girona es va optar ahir per no fer declaracions sobre el cas a l'espera de tenir la sentència per poder-ne fer una valoració.

El cas d'Eva Bussalleu es va fer públic el passat mes de març, pocs dies abans de l'inici del confinament, quan la investigadora va fer pública a través de les xarxes socials la situació que «ha acabat, de moment, amb disset anys de carrera universitària en el camp de la docència i la investigació». «Des de fa anys m'he vist aïllada, menystinguda i menyspreada al meu lloc de treball per dos homes: el director del grup de recerca i, especialment, per part d'un company de feina que també va esdevenir el meu cap», va explicar Bussalleu, que relatava com se l'havia anar arraconant «posant-me traves per fer el meu propi camí professional». Tot i això, amb disset anys d'experiència a la UdG, Bussalleu va aconseguir les acreditacions per presentar-se a la plaça d'agregada, deixant de ser interina, però llavors, segons ella, es va trobar que el director del grup de recerca va proposar un tribunal format per «tots homes, catedràtics i de fora de la UdG» i amb la sorpresa que el company que l'assetjava també optava a aquella plaça sense que «en tingués cap necessitat i després que el director del grup em digués que no ho faria». Eva Bussalleu va perdre una plaça que, de moment, el Contenciós Administratiu li ha retornat a l'espera d'un nou concurs.