L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Salt, premi Tres de Març 2021

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Salt és la guanyadora del Premi Tres de Març 2021.

Se li otorga "pel seu compromís en qualsevol tipus d'activitat que es porta a terme al municipi i la seva col·laboració desinteressada en l'ajuda i solidaritat a la ciutadania saltenca quan s'han produït afectacions climàtiques o sanitàries importants com les que hem viscut recentment com el temporal Gloria o la Covid-19", assegura l'ajuntametn en un comunicat.

L'entitat es va constituir el 2015 per col·laborar en la protecció i assistència davant qualsevol tipus d'accident o catàstrofe, així com per salvaguardar els béns i el medi ambient. En aquesta línia, des d'aleshores, ha estat un agent habitual i imprescindible en la celebració dels actes i activitats del calendari saltenc.

Del guanyador del Tres de Març 2021 destaca que "a banda de la seva activitat habitual cal remarcar la tasca desinteressada i intensa durant el 2019 i el 2020 relacionada, per exemple, amb impacte del temporal Gloria i, sobretot, el suport vital que el cos de Protecció Civil ha dut a terme, de forma coordinada amb diferents àrees de l'Ajuntament, per fer front a la Covid-19".

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que "l'equip de voluntaris que formen part de l'Associació de Protecció Civil de Salt són un immillorable exemple de participació i solidaritat ciutadana".



Reconeixement a l'àmbit sanitari

Enguany el Premi també inclou un reconeixement públic a tots els col·lectius en l'àmbit sanitari de Salt "per la seva tasca extraordinari per fer front a l'impacte de la Covid-19 al municipi".

Els Premis Tres de Març reconeixen persones i entitats que duen a terme la seva activitat a la vila i que s'hagin distingit per la seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica al municipi. El jurat està presidit per l'alcalde i com a vocals té el regidor de Cultura, un representant de cada grup municipal i quatre representants més triats entre els guardonats amb el premi els darrers deu anys, a més dels fills predilectes de la vila.