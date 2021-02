Localitzen i denuncien el conductor que va abandonar el cotxe en un accident a Can Gibert del Pla

Localitzen i denuncien el conductor que va abandonar el cotxe en un accident a Can Gibert del Pla

Localitzen i denuncien el conductor que va abandonar el cotxe en un accident a Can Gibert del Pla

La Policia Municipal de Girona ha localitzat el conductor que la matinada de dissabte es va accidentar a Can Gibert del Pla i va fugir deixant el vehicle al mig de la calçada.

En el vehicle d'alta gamma hi anaven tres persones que van fugir després de xocar amb tres cotxes.

Després d'identificar-lo, durant el dia de dissabte, els agents d'atestats l'han denunciat penalment per un delicte de conducció temerària.. Es tracta d'un home de 30 anys, veí de Santa Cristina d'Aro.

L'accident de trànsit es va produir cap a la una de la matinada, al carrer Riu Güell, a l'altura del número 172. En aquest punt del barri gironí, on hi ha dos carrils per sentit i en direcció Mas Xirgu.

Un turisme d'alta gamma que segons els investigadors anava a gran velocitat, va envestir tres vehicles que estaven aparcats i els va causar danys de consideració.

Després del xoc, els tres ocupants van fugir-ne deixant darrere seu tres vehicles amb rodes trencades, peces per terra i sobretot danys a tota la carrosseria.

Arran dels fets, la patrulla d'atestats va obrir una investigació i dissabte va localitzar el conductor del vehicle d'alta gamma.