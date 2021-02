La UdG no recorrerà la sentència que anul·la el concurs denunciat per una investigadora

La Universitat de Girona (UdG) ha anunciat que no recorrerà la sentència del contenciós administratiu que declara nul el concurs públic d'una plaça d'investigador en un grup de recerca. El rector, Quim Salvi, ha afirmat que amb aquesta decisió és una "oportunitat per fer les coses encara millor", però nega que el concurs tingués "un tracte discriminatori". Salvi ha recordat que la sentència "posa l'accent en la no-paritat" del tribunal que havia d'escollir el candidat per accedir a la plaça del grup de recerca, però no va més enllà. El cas va sortir a la llum després que una dona que optava a la plaça denunciés haver patit assetjament laboral i discriminació per part dels seus companys.