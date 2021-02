La FEDAC Sant Narcís, a un torneig mundial d'escacs

Un grup d'alumnes de 5è i 6è de primària de l'escola FEDAC Sant Narcís participa en el Torneig Mundial d'Escacs Escolar en línia. És l'únic equip d'una escola de terres gironines inscrit en aquesta competició, que se celebra en el marc de l'Expo Dubai 2020. L'esdeveniment, obert a centres educatius de tot el món, compta amb 295 equips inscrits (2.637 jugadors) procedents de 53 països.

El torneig va començar el passat mes de novembre i se seguiran jugant partides eliminatòries online fins a finals de febrer. La fase final serà presencial a Dubai, i es preveu el març de 2021, sempre en funció de la celebració de l'Expo Dubai.

«Som de les poques escoles catalanes que participem en un esdeveniment d'aquesta magnitud i estem convençuts que serà una bona experiència educativa per als nostres alumnes», manifesta el centre gironí en un comunicat. L'escola aposta pels escacs des de 2014, impartint el joc a tot l'alumnat des dels tres fins als 14 anys, en horari lectiu i també com a activitat extraescolar. «És el primer any que els alumnes tenen l'oportunitat de participar en un torneig de tant de renom», apunten des del centre.