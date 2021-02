La policia fa fora uns ocupes que, segons els veïns, es prostitueixen

La Policia Municipal de Girona va intervenir ahir al migdia en un pis al Barri Vell per fer marxar un grup de persones que l'havien ocupat sense el permís del propietari. Es tracta d'un habitatge de la travessia del Portal Nou que, segons fonts municipals, ja tenien controlat perquè ja hi havien actuat un dia abans. En les dues ocasions, les persones van marxar després de parlar amb els agents que hi van anar per mediar. La policia s'hi va desplaçar amb diverses motocicletes després que el propietari els avisés que havien entrat en aquell indret.

Algunes residents de la zona propers a l'habitatge en qüestió asseguren que en aquest pis hi ha persones que exerceixen la prostitució i que això els està comportant diversos problemes en el dia a dia. En aquest sentit, exposen que els clients generen molèsties al barri. Asseguren que ho havien comunicat tant a la policia com a la regidora responsable del Barri Vell.