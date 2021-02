«Per què no veuen pertinent que un treballador qualificat segueixi?»

Els tres grups de l'oposició a l'Ajuntament de Girona van aprofitar el ple municipal del dilluns a la tarda per retreure a l'alcaldessa, Marta Madrenas, la gestió dels conflictes amb els treballadors, com per exemple amb l'interventor, Carlos Merino. Un litigi que s'ha decantat en favor del funcionari, que havia demanat treballar fins als setanta anys tot i que el govern municipal pretenia jubilar-lo. La temàtica va sobrevolar el ple en dues ocasions i l'oposició va preguntar si l'Ajuntament recorreria la decisió. Tot plegat, va provocar que l'alcaldessa sortís al pas en les dues ocasions. Sempre amb la mateixa premissa: hi ha un pla de racionalització aprovat que s'aplica de la mateixa manera per tots els treballadors i que suposa seguir uns mateixos criteris amb les possibles mateixes conseqüències per tots.

En primer terme va ser el regidor del PSC, Jordi Calvet, que va retreure al govern la «lluita absurda» amb l'interventor i que ha acabat als tribunals. Ho va dir després de fer-se pública la sentència que condemna l'Ajuntament a pagar 32.719 euros a una treballadora de l'àrea de Mobilitat que durant anys ha fet més tasques de les que li pertocaven per la categoria que tenia. «Pràcticament a cada ple hi ha una nova demanda d'un treballador que acaba davant de la justícia i que acaba donant la raó al demandant», va dir el representant socialista. «Demanem que redueixin la conflictivitat amb els nostres treballadors», va dir. A parer seu, tot això «només fa que despertat malestar entre la plantilla, costa diners a la ciutat i posa en dubte la imatge de la institució».

Ja al final del ple, en el torn de precs i preguntes, el portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, va preguntar «per què no veuen pertinent que un treballador de la casa qualificat i amb molts anys d'experiència, com l'interventor, segueixi el seu desenvolupament professional fins als 70 anys?». Va recordar que algun regidor, en referència a Eduard Berloso té més anys que l'interventor i va preguntar-se quin era el motiu per intentar fer plegar l'interventor si no era per l'edat. També va criticar que el govern hagués contractat, per 11.253 euros, un advocat extern (Xavier Soy Ros, del gabinet Pareja i Associats, Advocats SL) per defensar-se de la demanda de l'interventor. Fa uns mesos, l'Ajuntament va contractar un advocat (Josep Ortiz Ballester del gabinet Gómez-Acebo & Pombo per uns 12.000 euros) per defensar-se de la demanda de 22 treballadors que reclamen millores salarials i laborals. Després, la regidora de Guanyem Cristina Andreu va dir que detectava «certa incapacitat de gestió de conflictes» en l'àmbit laboral que acaben judicialitzats i que suposa gastar diners de les arques municipals.

L'alcaldessa no es va moure del discurs: «El pla de racionalització diu clarament què hem de fer». «Si tenim eines aprovades no és per, després, prescindir-ne», va insistir. I va reiterar que s'han «de cenyir als criteris de planificació de recursos humans aprovats». «Si demanen que no complim el pla, ho digui», va etzibar. Va assegurar que no hi ha distinció per cap treballador i que s'aplica el mateix en tots els casos i que els serveis jurídics estan analitzant si es presenta recurs. Sobre la confiança cap als advocats de la casa, va assegurar que l'hi tenia «tota» però que en casos de recursos humans «on es poden donar situacions més sensibles, entre companys, pot tenir sentit» contractar un servei extern.