Un xoc d'un camió i dos cotxes a Sant Gregori talla l'AP-7 més d'una hora

Un accident de trànsit múltiple va obligar a tallar ahir al matí durant prop d'una hora i mitja un carril de l'autopista AP-7 al seu pas per Sant Gregori. El sinistre viari, on es van veure implicats un camió i dos turismes, va saldar-se sense ferits.

Tot i això, un dels carrils de l'autopista es va haver de tallar, en direcció Barcelona, des de les vuit del matí, quan va tenir lloc el succés, fins passades les deu del matí, segons el Servei Català de Trànsit. Fins al lloc s'hi van desplaçar els serveis d'emergència, però el SEM i els Bombers no hi van haver d'actuar; només els Mossos d'Esquadra de Trànsit, que es van encarregar de la regulació així com de facilitar la sortida dels vehicles afectats del punt de l'accident.