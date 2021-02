Girona regula l'accés a l'espai entre les dues torres del parc del Migdia

L'Ajuntament de Girona ha finalitzat aquesta setmana els treballs de construcció d'un tancament perimetral al mirador del parc del Migdia, amb la intenció d'evitar que s'hi produeixin conductes incíviques. Es tracta de l'espai central que hi ha entre els dos blocs d'habitatges més alts del parc, al sector de les casernes, entre els números 14 i 16 del carrer d'Oriol Martorell i Codina.

Aquesta era una petició de les comunitats de persones propietàries del sector, que havien fet saber al consistori que en aquest punt hi havia, de manera regular, concentracions de grups que no respectaven les normes bàsiques de convivència amb els veïns i veïnes. Després de diverses comprovacions, des de l'Ajuntament es va confirmar aquesta problemàtica de seguretat, salubritat i contaminació acústica, i es va tirar endavant amb l'obra.

L'actuació ha consistit en el revestiment dels murs que sostenen el mirador del parc i en la instal·lació d'un tancament a la part de les escales que hi donen accés, on s'hi ha ubicat una porta d'entrada i sortida a la plataforma. La intervenció s'ha fet utilitzant taulers de fibres, suportats per una estructura metàl·lica.

Amb aquesta acció, el consistori garanteix la regulació d'accés al mirador, que s'obrirà en horaris convinguts, i quan sigui necessari fer manteniment de l'espai. D'aquesta manera, també es vol donar més seguretat als veïns i veïnes de la zona, que tenen la porta d'accés al seu habitatge just al costat del mirador.

El pressupost d'aquest projecte ha estat de 20.480,38 euros (IVA inclòs), i els treballs han durat quatre mesos, tal com estava previst.