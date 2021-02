Nova normativa de circulació per als usuaris de patinets elèctrics a Llagostera

Llagostera té una nova regulació de la normativa per als patinets elèctrics en vies urbanes. La norma, regulada per la Direcció General de Trànsit, va entrar en vigor l'1 de gener de 2021. Els patinets elèctrics són considerats vehicles de mobilitat personal, i els seus usuaris estan obligats a complir la normativa, igual que els conductors de cotxes, motos i altres vehicles motoritzats.

Entre les normes de circulació específiques per a patinets elèctrics hi ha prohibició de circular per voreres, o la prohibició de conduir sota els efectes de la droga o sobrepassant la taxa d'alcohol permesa. Tampoc es pot conduir amb els auriculars posats o utilitzant el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu.

En cas de no complir la normativa, els agents de la Policia Local de Llagostera poden posar sancions econòmiques, el preu de les quals pot variar en funció de la gravetat de la infracció.