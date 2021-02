Salt suma 250.000 euros al suport al teixit comercial i empresarial

L'Ajuntament de Salt suma 250.000 euros a les accions per donar suport al teixit comercial i empresarial del municipi amb l'objectiu de fer front a l'impacte de la Covid-19. Aquesta partida s'ha concretat, tal com s'ha avançat durant els darrers mesos, un cop s'ha tancat l'exercici 2020 amb un romanent de tresoreria al voltant dels quatre milions d'euros, un percentatge del qual s'utilitzarà per obrir aquesta nova proposta.

Impulsada des del consistori eleva fins als 300.000 euros les ajudes directes adreçades al sector comercial després dels 50.000 euros destinats a donar un cop de mà als establiments que han implementat mesures per fer front a la Covid-19. Durant les properes setmanes es donaran a conèixer els requisits i el procés que cal seguir per poder accedir-hi

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que "continuem treballant per estar al costat dels nostres veïns i veïnes.

La gestió responsable de la hisenda municipal ens permet, en aquests moments, tornar a ampliar el ventall de propostes que inclou el Pla de Reactivació i, en aquest sentit, ens posem al costat del comerç de la vila i del seu teixit empresarial".

Ajuts, bonificacions i assessorament

El Pla de Reactivació Econòmica i de suport al teixit comercial de Salt inclou, a banda d'aquests 300.000 euros d'ajudes directes, diverses línies d'actuació com la gratuïtat de la taxa de terrasses per a bars i restaurants que es va impulsar durant el primer semestre del 2020 i que s'ha prorrogat fins al primer trimestre d'aquest 2021; la posada en marxa del Punt d'Atenció a l'Empresa i Comerç de Salt; la promoció de la venda online o la gratuïtat de la zona blava durant vint minuts per als clients del comerç local.

Des del consistori es continua treballant per durant els propers mesos consolidar les línies d'actuació ja impulsades i programar d'altres campanyes de suport als comerços i empreses i de promoció del municipi.