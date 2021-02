Una vintena de detinguts en un operatiu antidroga a Llagostera i Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van desplegar ahir al matí un operatiu antidroga a Llagostera i diverses poblacions de l'àrea de Barcelona. L'objectiu era desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic i cultiu de marihuana.

El dispositiu que van liderar agents de la Divisió d'Investigació Criminal va aconseguir fer una vintena de detencions i també, segons la policia, es van poder desmantellar diverses plantacions de marihuana. En el cas de Llagostera es va fer l'entrada en un domicili del municipi. En total, es van fer 15 escorcolls a banda de la població del Gironès, també a Palau-Solità i Plegamans, Barcelona. En tancar l'edició, la investigació encara estava oberta.

No és la primera vegada que Llagostera és objecte d'una operació sobre marihuana, els cossos policials hi han localitzat cultius en algunes cases situades en disseminats i s'han detingut els cuidadors, entre altres. I és que el cultiu de marihuana s'ha convertit en una de les «empreses» més rendibles per algunes organitzacions criminals i una mostra d'això n'és, per exemple, un fenomen delictiu: els assalts violents entre bandes o grups de cultivadors o traficants.

N'hi ha hagut diversos casos a la província i sense anar gaire lluny, és el que va produir-se el dissabte de matinada en una nau de Figueres.



Assalt violent aturat a Figueres

En aquest cas, els Mossos van poder-hi intervenir gràcies a l'avís d'uns treballadors d'una altra nau i van poder arribar a detenir finalment vuit persones -cinc persones per cultivar marihuana en una nau industrial i les altres tres, per assaltar-los i intentar robar-los la collita- i van comissar diversa quantitat de drogues.

Destaquen els 68 quilos de cabdells de marihuana que hi havia en estances de la la nau. Dels vuit detinguts, el jutge n'ha enviat cinc a la presó. També és curiosa la forma amb la qual es camuflava el negoci de la marihuana: el local simulava ser una empresa de fruites i en canvi s'hi cultivava droga. I és que dins de la nau hi havia diverses estances amb cambres frigorífiques totalment equipades. En total, els Mossos van comptabilitzar 945 esqueixos, 248 plantes i prop de 68 quilos de cabdells. Una droga valorada en més de 162.000 euros.

La llum de la nau estava punxada i es calcula que el frau elèctric de la instal·lació a ple rendiment podria arribar a gairebé els 637.000 euros anuals.