Les AMPA de les escoles bressol de Girona critiquen que l'Ajuntament no les escolta

Les associacions de mares i pares (AMPA) de les escoles bressol municipals de Girona reclamen allargar horaris i critiquen que l'Ajuntament no les escolta. En un manifest que signen conjuntament, asseguren que el canvi que més els ha afectat és que s'hagi reduït l'horari de tarda. I que des de fa dos cursos, les escoles bressol tanquin mitja hora abans (en concret, a les cinc). Diuen que els ha afectat "de manera directa la conciliació familiar", sobretot a aquelles famílies on hi ha germans més grans, i que la pandèmia ho ha agreujat (perquè no es pot comptar amb què els avis facin de cangurs). A més, també lamenten que el casalet d'estiu només duri dues setmanes de juliol. "Necessitem que se'ns escolti i se'ns donin solucions", afirmen.

El manifest que han signat les diferents AMPA lamenta que, des de fa uns cursos, l'Ajuntament prengui "decisions de manera unilateral", que afecten "directament" les famílies. En concret, les diferents associacions critiquen que, des de fa dos cursos, l'horari de les escoles bressol municipals va canviar "sense avís previ".

Abans, obrien de tres quarts de nou a dos quarts sis de la tarda. "A més, tenies l'opció de fer acollida matinal pagant un increment", diuen les AMPA. Amb el canvi, però l'horari es va reduir mitja hora per darrere. És a dir, que les escoles bressol ara tanquen a les cinc.

"Això afecta de manera directa la conciliació familiar", critiquen les associacions al manifest. "Que encara és més complicada si hi ha germans més grans que vagin a l'escola, ja que sovint els dos centres no estan a prop", diuen les AMPA.

A tot plegat, s'hi suma també la pandèmia. Les famílies asseguren que la covid-19 ha agreujat la situació, no poden comptar que els avis facin de cangur. "Per tant, vivim la dificultat de trobar l'equilibri entre el món laboral i el familiar", lamenten.

A banda dels horaris, les AMPA també critiquen que el casalet d'estiu es faci només durant la primera quinzena de juliol (quan abans durava tres setmanes). "Demanem que l'Ajuntament ofereixi alternatives per a aquelles famílies a qui els sigui impossible conciliar vida laboral i familiar durant la segona quinzena de juliol, ja que no hi ha casals públics per a la mainada de 0 a 3 anys", recull el manifest.



"No a tot"

Les AMPA de les escoles bressol municipals de Girona expliquen que, de manera conjunta, a l'octubre totes les associacions es van posar en contacte amb el regidor d'Educació, Àdam Bertran, per explicar-li la problemàtica. "La seva resposta a les nostres peticions va ser un no a tot; tampoc ens va proposar altres solucions ni hem vist que se'n busquin", critica el manifest.

Les AMPA també diuen que van parlar amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, i que els va derivar al regidor d'Educació, dient-los que ja les respondria. "Això és com un peix que es mossega la cua i mai s'acaba; el temps és el millor aliat de la política avui dia", critiquen a l'escrit.

Les associacions són conscients que la normativa permet reduir horaris, i que "de manera legal no hi ha manera d'al·legar res". Però reclamen que se les escolti i que l'Ajuntament els doni solucions. "Com a famílies treballadores i lluitadores que som, desitgem posar fi a aquestes inquietuds i malestar que ens genera el dia a dia", conclou el manifest.



L'Ajuntament s'hi reunirà

Fonts municipals expliquen que aquesta tardor passada, qui es va posar en contacte amb el consistori per elevar-li les demandes va ser una AMPA d'una escola bressol concreta. I que quan des de l'Ajuntament s'ha parlat amb la resta d'AMPA a través del Consell Escolar, aquestes peticions no se'ls han posat damunt la taula.

En tot cas, l'Ajuntament de Girona ja avança que properament es reuniran amb les AMPA de les escoles bressol municipals de la ciutat per poder parlar tant d'aquests com d'altres assumptes. Asseguren que la resposta que es va donar mai va ser la d'un no rotund, i que s'estan estudiant les opcions més viables (tant pel que fa a horaris com a casalet d'estiu) per garantir el benestar dels infants.