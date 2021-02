L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis col·locarà, en breu, cartells on s'alerta de la presència de colònies de gats i gates perquè se'ls respecti. Als cartells, a prop de les colònies, s'avisa del pas de gates i gats per evitar, per exemple, que se'ls atropelli accidentalment. La iniciativa és de la nova regidoria de Benestar Animal, que promou els drets dels animals i la tinença responsable que ha assumit directament l'alcalde, Marc Puigtió.