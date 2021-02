«La investigació és una qüestió de vocació, mai pot ser de sexe»

«Dedicar-se a la tasca investigadora és una qüestió de vocació, mai pot ser una qüestió de sexe». La reflexió és d'Ester Badosa, doctora en biologia i amb una recerca centrada en patologia vegetal amb l'objectiu de reduir l'ús de pesticides químics, que va ser el primer perfil que la Universitat de Girona va publicitar ahir a les xarxes socials amb l'etiqueta #ExpertaUdG per reivindicar el seu talent femení en el camp de la recerca aprofitant el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència.

Des de les vuit del matí fins a les vuit del vespre, les xarxes de la UdG van anar publicant els perfils d'un centenar de científiques que investiguen i fan docència a la universitat gironina acompanyades, en molts casos, de reflexions sobre el que significa la recerca per a cadascuna d'elles. El de Badosa va ser el primer perfil però, rere seu, dotzenes més de les 790 dones que formen part del col·lectiu de personal docent i investigador (PDI) de la UdG. 790 dels 1.750 total amb això sí, encara un biaix de gènere en algunes facultats concretes, com el 77% de dones que hi ha a infermeria o el 24%, tot i que pujant any rere any, de l'Escola Politècnica Superior.

Visibilitzar el paper de les dones en el món de la ciència i tecnologia va ser ahir un propòsit a escala mundial, amb el dia internacional impulsat per les Nacions Unides o amb campanyes com #NoMoreMatildas, i la UdG s'hi va sumar amb la seva campanya a les xarxes. Va començar amb Esther Badosa, però va seguir, per exemple amb la neuròloga Yolanda Blas, que investiga sobre malalties vasculars cerebrals i assegura que «mou la il·lusió pel que faig i les ganes de millorar la vida dels pacients amb ictus» o, en una altra branca de coneixement, la catedràtica de psicologia social Mònica González-Carrasco, per a qui «el benestar dels infants i els adolescents, la meva raó de ser com a investigadora». O, en un altre exemple prou diferent: Federica Ravera, que es defineix com a «una investigadora-activista en temes de canvi climàtic i gènere» i que amb un doctorat en Ciències Ambientals, investiga «el paper del coneixement tradicional i local en l'adaptació als canvis ambientals, culturals i ?socioeconòmics globals, ?especialment en espais de muntanya».

Química, medicina, matemàtiques, biologia, tecnologia agroalimentària, enginyera mecànica, física, biologia, psicologia, economia, infermeria, dret, informàtica, pedagogia... Les expertes que la UdG va anar presentant al llarg d'ahir a les xarxes socials cobrien una llarga llista de coneixements en què la universitat gironina té una llarga llista d'expertes. «La recerca no és neutra, sinó que se situa i actua en un context socioeconòmic i ambiental, i ha d'avançar en la seva transformació. La recerca ha de ser activista per un món més just!», conclou la politòloga Anaïs Varo, que centra la seva investigació en «la democratització de l'energia, l'energia com a comú i la seva gestió justa des del punt de vista social i ecològic».