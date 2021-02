Reclam de les famílies de les escoles bressol de Girona per allargar l'horari

Les famílies de les escoles bressol de Girona reclamen allargar mitja hora l'horari de sortida dels centres. Recriminen a l'Ajuntament que «pren decisions de manera unilateral, decisions que amoïnen i afecten directament les famílies». Ho apunten en un manifest conjunt de totes les AMPAs de les escoles bressol municipals, on diuen que «necessitem que se'ns escolti i que se'ns donin solucions als problemes plantejats».

Una de les queixes principals es deu a la modificació de l'horari de les llars d'infants municipals, que fa dos cursos «va canviar sense previ avís». «Abans l'horari escolar era de 8.45 h fins a 17.30 h», apunten. «Però l'horari es va reduir mitja hora a la sortida, ja que les escoles bressol ara tanquen a les 17 h», diuen. Això malgrat pagar la mateixa quota mensual, segons expliquen.

El canvi «ha afectat de manera directa la conciliació familiar, que encara és més complicada si hi ha germans més grans que vagin a l'escola, ja que sovint els dos centres geogràficament no estan a prop». I hi sumen el fet que, en el context actual de pandèmia, «no podem comptar amb els avis ni amb cangurs perquè ens donin un cop de mà». «Vivim amb la dificultat de trobar l'equilibri entre el món laboral i el familiar», afirmen les famílies. Per això, demanen «que es torni a allargar l'horari escolar fins a les 17.30 h per tal d'afavorir la conciliació de la vida personal, professional i familiar».

«No a tot»

En el manifest, les famílies usuàries del servei carreguen contra el consistori. Expliquen que van contactar amb el regidor d'Educació, Àdam Bertran, l'octubre de 2020, per exposar-li «les incomoditats que les famílies estem patint». Però «la seva resposta a les nostres peticions va ser no a tot», lamenten, «tampoc ens va proposar altres opcions». També afirmen que van contactar amb l'alcaldessa Marta Madrenas, i que aquesta els va dir que transmetria el missatge a Bertran, per això critiquen que «és com un peix que es mossega la cua». Amb tot, creuen que, malgrat que «de forma legal» no poden «al·legar res», l'Ajuntament hauria de «tenir la voluntat d'escoltar i tenir present les famílies».