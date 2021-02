«Balanç positiu» dels dos primers mesos de contenidors intel·ligents

Dos mesos i mig després de la implementació dels nous contenidors intel·ligents als barris de l'Eixample i el Mercadal de Girona, la regidoria de Neteja de l'Ajuntament en fa un «bon balanç». «Està funcionant molt bé, fet que ens fa ser optimistes amb aquest sistema», expliquen fonts de la regidoria, que indiquen que, des que es va posar en marxa (el 30 de novembre) fins ara, molts dels problemes que sorgien els estan resolent, o bé ja s'han solucionat.

És el cas, per exemple, de les incidències amb la targeta, que, quan s'apropava al sensor del contenidor, a vegades no l'obria. «Al sensor no li havien donat la potència suficient», expliquen des del consistori, «i alguns veïns es posaven a una distància que no captava el senyal», afegeixen. En veure que no s'obria el contenidor, alguns usuaris intentaven prémer fort el pedal amb el peu, i això «podia desprogramar» el sistema. Per aquest motiu, des de l'àrea apunten que el proveïdor ha treballat per «reforçar» la tecnologia per solucionar aquesta problemàtica.

Altres qüestions en les quals actualment estan treballant inclouen el fet que, en ocasions, algun contenidor de paper es queda obert a causa de caixes que impedeixen que pugui tancar-se completament; també estan resolent el fet que algunes bosses es puguin quedar enganxades al mecanisme de l'interior. Des de la regidoria afirmen que «pràcticament totes les incidències estan contemplades i s'hi està treballant».

Targetes pendents de recollir

«Encara tenim algunes targetes per recollir dels domicilis que estan assignats al sector», indiquen des de la regidoria. Per això, ara estan analitzant de quants usuaris es tracta exactament, així com també els motius pels quals encara no la tenen: «La zona inclou bastants locals comercials, pot ser que alguns no l'hagin recollit perquè han tancat», apunten. Al desembre, prop d'un 50% d'afectats pel canvi s'havien apoderat de la targeta i el material, en els primers quinze dies d'ençà que es va posar en marxa el sistema. En aquell moment també es va dur a terme una campanya informativa i de sensibilització.

En qualsevol cas, afirmen que els recels que podia generar el sistema d'entrada, «han desaparegut». En aquest sentit, des d'un principi van deixar clar que es tractava d'un «canvi d'hàbits» i que requeria el seu procés d'adaptació. «Encara queden alguns veïns a qui no els agrada i van als contenidors del voltant», tot i que diuen que són «pocs». En tot cas, davant d'aquest escenari -que han detectat i del qual sovint es queixen els veïns a les immediacions d'aquests punts-, han reforçat la freqüència de neteja per part de Girona+Neta en aquells punts de contenidors que limiten amb l'àrea del nou sistema. Preveuen deixar de prestar aquest servei «una vegada la ciutadania s'hagi adaptat al nou model de recollida».

L'espai amb les 27 àrees de contenidors intel·ligents abasta 3.550 habitatges i 750 establiments. Es tracta de l'ampliació de la prova pilot que l'any 2019 s'havia posat en marxa en els contenidors de plaça Catalunya de la ciutat.