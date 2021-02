Posen cartells alertant de la presència d'amfibis a la Vall de Sant Daniel

Els nens del casal el Blauet de l'Associació Naturalistes de Girona han penjat diversos cartells a la vall de Sant Daniel on avisen de la presència de salamandres i altres amfibis. La idea és fer saber als ciutadans que a la zona hi ha aquests animals i l'impacte que pot tenir pels vertebrats que en determinades hores se circuli (en bicicleta o en cotxe) per aquests punts, segons ha explicat Adrià Compte, de l'associació.

Els cartells s'han col·locat en punts on s'ha detectat l'atropellament d'amfibis i en basses recuperades pels naturalistes. S'hi alerta que en dies de pluja i als vespres de tardor i primavera, quan se circula per aquests indrets, «cal extremar les precaucions» per evitar atropellaments.

Els darrers dies, des de l'entitat han detectat almenys quatre atropellaments de salamandres al camí de Sant Miquel i al dels Àngels. Els naturalistes, fa uns dies, van presentat una instància a l'Ajuntament on proposaven solucions i mesures correctores per aturar «la degradació de l'hàbitat» a la vall i la mortaldat d'amfibis.