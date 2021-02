Una baralla al parc Central de Girona acaba amb un ferit i tres detinguts

Els Mossos d'Esquadra han enviat una vintena d'unitats per aturar una baralla entre almenys quatre persones al carrer Bisbe Sivilla, al parc Central de Girona. L'operatiu al barri de Sant Narcís, que s'ha iniciat a dos quarts de dotze del migdia, ha acabat amb almenys tres detinguts i un noi ferit a la cara pels cops que li haurien produït alguns dels detinguts.

Un dels nois s'ha protegit a dins d'un bar fins que ha arribat la policia. Hi havia almenys quatre cotxes i dos furgons. També hi han anat dues motocicletes de la policia municipal i un cotxe. El noi que estava a dins del local assegurava que l'havien intentat atacar amb un ganivet, que no s'ha trobat, i que li havien robat el mòbil. Els mossos han trobat l'aparell a l'interior d'una paperera situada en un parc infantil proper possiblement perquè el lladre l'havia amagat per endur-se'l més tard. El mosso que l'ha trobat ha cridat "bingo!".

El desplegament ha provocat que multitud de vianants s'aturessin a observar què passava.