Conveni a Girona per reforçar la promoció de la salut afectiva i sexual del jovent

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, i la coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert Garcia, han signat de manera simbòlica un conveni de col·laboració per reforçar la promoció de la salut afectiva i sexual del jovent a través del Centre Jove de Salut. Es tracta d'un acord que respon a la competència municipal de fomentar la salut de la ciutadania i, en particular, la de joves de fins a 25 anys que viuen, estudien o treballen a Girona.

La signatura del conveni busca sumar els esforços de les dues organitzacions, que actuaran de forma coordinada, per millorar la qualitat dels serveis del Centre Jove de Salut de Girona. En concret, l'acord potenciarà el servei de ginecologia que l'equipament municipal ja oferia de forma gratuïta, individualitzada i confidencial als nois i les noies de la ciutat.

D'aquesta manera, el Centre Jove de Salut també podrà treballar de forma més propera i àgil amb altres organitzacions relacionades amb la salut afectiva i sexual, com ara amb el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS) de Barcelona.

A més, gràcies a aquest conveni, el personal de l'Ajuntament de Girona podrà participar i fer ús dels projectes que l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius gestiona a través de programes específics en relació a les violències masclistes, a l'atenció a les discapacitats, al suport i assessorament al jovent LGTBI+ i a la sexologia.

"Com a Ajuntament, disposem d'un Pla Local de Salut on la salut reproductiva i el col·lectiu de gent jove hi figuren com a línies estratègiques clau, amb accions per millorar l'atenció i l'acompanyament a qui li fa falta. Aquest conveni ens dóna l'eina per treballar conjuntament amb els professionals i els nois i noies que els necessitin. És un servei bàsic, que seguirem prestant amb totes les garanties, i ara amb aquest acord il·lustrem una col·laboració que esperem millorar en el futur", ha destacat la regidora de Salut de l'Ajuntament, Eva Palau.

Per la seva banda, la coordinadora de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert, ha manifestat també la satisfacció de poder encetar una col·laboració amb el Centre Jove de Salut de Girona. Segons Aldavert, "Girona està fent una aposta ferma i valenta per la salut sexual de la seva gent jove i estem segures que aquesta col·laboració permetrà anar teixint i reforçant complicitats i aliances i anar impulsant a Girona, a Barcelona i a arreu, un abordatge de la sexualitat específica per a joves amb mirada feminista, des del plaer i sota el paraigües dels Drets Sexuals i Reproductius".

El servei de ginecologia del Centre Jove de Salut de Girona va reprendre la seva activitat habitual aquest passat mes de gener, després d'una aturada de sis mesos per canvis en el conveni existent amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i, des de llavors, ja compta amb el suport dels professionals de l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius.

L'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius és una entitat no governamental interdisciplinària, que es va constituir a Barcelona l'any 1987, i que treballa per fer efectius els Drets Sexuals i Reproductius de les persones. Entre altres tasques de promoció de la salut, l'entitat promou la salut sexual i reproductiva de la població jove, i compta amb el programa de Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, que té com objectiu principal atendre i acompanyar nois, noies i el seu entorn en el procés de creixement per afavorir la vivència d'una sexualitat positiva i responsable. L'Associació atén de forma gratuïta, confidencial i a traves d'una atenció global i pluridisciplinar.