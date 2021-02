El brot del geriàtric de Celrà afecta 28 de 29 residents i acumula 4 morts

El brot del geriàtric Sant Jordi de Celrà ha afectat 28 dels 29 residents que té i s'han produït quatre morts. Només un usuari ha quedat lliure de contagi i ara està a l'espera dels resultats d'una PCR que es va fer aquest dilluns per confirmar si es manté negatiu. Pel que fa als treballadors, hi ha 15 persones afectades. El centre ja fa uns dies que va començar la fase de desaïllament i ja hi ha 21 usuaris recuperats i només en queden dos positius que segueixen aïllats. El brot es va detectar el 24 de gener, després que un treballador donés positiu en un cribratge rutinari que es fa setmanalment al personal de residències. A partir d'aquí es va fer un segon cribratge a tots els residents i treballadors.

En les primeres proves, es van detectar 12 usuaris contagiats i tres treballadors més que l'inicial. El virus, però, es va anar estenent de forma progressiva entre residents i treballadors i poc a poc es van detectar nous casos. Finalment, el brot ha acabat afectant 28 dels 29 residents i s'ha saldat amb quatre morts.

Per garantir la separació d'espais entre contagiats i usuaris sense la malaltia, el centre va traslladar dues persones a la residència Orpea, una altra al centre del Puig de'n Roca de Girona i una quarta al sociosanitari de la Clínica Salut de Banyoles. A mesura que els usuaris s'han anat recuperant, s'han reincorporat a la zona verda de la residència.

Per altra banda, el passat 10 de febrer els equips de vacunació s'hi van desplaçar per administrar la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 als residents ja recuperats fins aleshores i progressivament es completarà la vacunació a la resta d'usuaris i treballadors.

Des del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública s'està fent un seguiment i control del brot i de les mesures preventives, juntament amb la direcció del centre. Per la seva banda, des de l'Equip d'Atenció Primària de Celrà s'han encarregat del seguiment clínic dels pacients.