Un ciclista ferit després de ser atropellat per un cotxe a Girona

Un ciclista ha resultat ferit aquest matí després de ser atropellat per un cotxe al carrer Orient.

L'accident de trànsit s'ha desencadenat a les vuit del matí, quan el ciclista -un home de 60 anys- estava circulat pel carril bici del passeig d'Olot en direcció Salt.

En arribar a l'altura del carrer Orient, segons fonts municipals, un vehicle hi ha topat.

Segons la Policia Municipal de Girona, el cotxe no ha respectat la fase semafòrica i per això, hi ha impactat.

Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la Policia Municipal, el SEM i els Bombers.

Ningú ha quedat atrapat en els vehicles, però el ciclista presentava ferides, sobretot a la cama.

Finalment, el SEM l'ha traslladat amb afectacions lleus fins a l'hospital Santa Caterina de Salt.