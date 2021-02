Denunciat a Girona per aparcar en una plaça de mobilitat reduïda utilitzant la targeta d'un mort

Una de les places per a conductors amb mobilitat reduïda a la plaça Catalunya

La Policia Municipal de Girona ha denunciat un conductor per aparcar en una plaça de mobilitat reduïda utilitzant una targeta d'un mort.

Els agents el van enxampar ahir i van comprovar que utilitzava un document fotocopiat que era d'una persona finada el 2015.

Per aquest motiu va acabar denunciat per un ús fraudulent d'una targeta d'aparcament per a minusvàlids.

La Policia Municipal assegura que treure un aparcament a un ciutadà que la necessita "és una de les actituds més incíviques que ens trobem i denunciem".

Les denúncies per l'ús fraudulent de les targetes havien caigut en picat en dos anys un 82% a Girona, segons va avançar Diari de Girona fa pocs dies. El 2020 van haver-hi tan sols 15 sancions a conductors.

Actualment, el nombre d'aparcaments reservats a persones amb mobilitat reduïda arriba a 403 a la ciutat. Pel que fa a nombre de targetes per poder-hi aparcar, n'hi ha un total de 1.504 de repartides a Girona, tant d'usuaris individuals com per al transport col·lectiu.