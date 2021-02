Multitudinària manifestació a Girona en suport a Pablo Hasél

Milers de persones han sortit aquest vespre als carrers de Girona per protestar per la detenció aquest matí del raper Pablo Hasél, condemnat a 2 anys i 9 mesos per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme.

Unes 5.000 persones, segons la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra, s'han reunit a la plaça 1 d'octubre per condemnar la detenció i demanar la llibertat del raper. Els manifestants s'han desplaçat fins a la delegació de Generalitat.

La detenció ha provocat diverses manifestacions arreu del país. A la concentració de Barcelona hi ha intervingut el president 'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha denunciat que "el demà pots ser tu que dèiem quan el judici a la democràcia avui és més evident que mai". "Som aquí per mostrar la més enèrgica repulsa cap al que considerem un abús dels poders de l'Estat contra la ciutadania i els artistes", ha afirmat Cuixart, que ha emplaçat la societat a posar-se "dempeus" davant d'un "despropòsit majúscul".

Desenes de persones a Blanes

Responent a la convocatòria que s'ha fet aquest mateix dimarts arreu de Catalunya, nombroses persones s'han aplegat al Passeig de Dintre, davant l'edifici de l'Ajuntament de Blanes, per reclamar la llibertat per a Pablo Hasél. Durant la concentració d'aquest vespre, s'han llegit diversos manifestos, i s'ha tancat l'acte amb el crit unànime de 'Llibertat Pablo Hasél'.