Multitudinària manifestació a Girona en suport a Pablo Hasél

Milers de persones han sortit aquest vespre als carrers de Girona per protestar per la detenció aquest matí del raper Pablo Hasél, condemnat a 2 anys i 9 mesos per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme.



Unes 5.000 persones, segons la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra, s'han reunit a la plaça 1 d'octubre per condemnar la detenció i demanar la llibertat del raper. Els manifestants s'han desplaçat fins a la delegació de Generalitat.





Un grup llança pedres, vidres i escombraries contra els Mossos a la Subdelegació i els agents responen amb salves i foam

A Girona no escatimen en bales de foam...#LlibertatPabloHasel pic.twitter.com/fXEyAlX1d7 — QUIM MARCÉ ||*|| (@quimmarce) February 16, 2021

Desenes de persones a Blanes

La manifestació ha acabat amb enfrontaments amb la policia. En arribar als jutjats, la manifestació s'ha aturat i s'ha llegit un manifest. Aquí, alguns d'ells han llançat objectes i un petard contra les furgones dels antiavalots. Allà on la tensió ha acabat esclatant, però, ha estat davant la Subdelegació de l'Estat. Els manifestants han llançat pedres i petards contra l'ARRO i la Brimo que custodiaven l'edifici, han desplaçat tanques i han acabat tirant-los pedres, vidres i escombraries (que han tret d'uns contenidors que han bolcat). La policia respon amb salves i bales de foam.Els enfrontaments amb la policia han desembocat en destrosses a mobiliari urbà de la ciutat i en danys importants a entitats bancàries de Girona. Els grups han atacat la seu del Banc Sabadell al carrer de Séquia, la de La Caixa al carrer Santa Clara, la del BBVA i la Caixa a la Plaça Independència i la seu de Bankia del carrer Séquia.{C}Responent a la convocatòria que s'ha fet aquest mateix dimarts arreu de Catalunya, nombroses persones s'han aplegat al Passeig de Dintre, davant l'edifici de l'Ajuntament de Blanes, per reclamar la llibertat per a Pablo Hasél. Durant la concentració d'aquest vespre, s'han llegit diversos manifestos, i s'ha tancat l'acte amb el crit unànime de 'Llibertat Pablo Hasél'.