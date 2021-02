Partits de futbol, concerts i Fires, entre els actes multitudinaris de la prova pilot 'Obrir Girona'

Girona posarà en marxa el proper 25 de febrer la prova pilot 'Obrir Girona' per retornar la ciutat a l'escenari previ a la pandèmia amb actes multitudinaris mitjançant passis digitals 'covid-free'. Entre l'agenda d'actes previstos, hi ha un partit de rugbi del GEIG, una fira comercial a la plaça Independència, un esdeveniment de música electrònica a l'Auditori de la Mercè, partits de futbol i bàsquet, un torneig de pàdel o una obra de teatre del Temporada Alta. De moment, s'han adherit a la iniciativa la UdG, l'UNI Girona, el Temporada Alta, el Girona FC, el Celler de Can Roca, la Mercè i l'aeroport de Girona, juntament amb AENA, està estudiant la possibilitat de participar-hi.

El projecte, pioner a l'estat espanyol, està impulsat pel Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), amb la participació de l'Ajuntament, la UdG, les cambres de comerç de Barcelona i Girona i la Cambra de Comerç Internacional. La prova pilot, que es posarà em marxa el 25 de febrer i s'allargarà fins al 26 de març, preveu utilitzar credencials digitals per poder celebrar esdeveniments públics amb aforaments importants, com els que es feien abans de la covid-19. El sistema permetrà que es puguin fer amb la garantia de seguretat que tots els participants estan lliure de coronavirus i que no s'exposaran a riscos d'infecció.

Per tal de poder accedir als esdeveniments, els usuaris hauran de presentar un certificat digital, validat pel Col—legi de Farmacèutics, que acrediti que s'han vacunat en els darrers sis mesos, que s'han fet les proves serològiques entre un i tres mesos enrere, o que s'han fet el test d'antígens en les darreres 48 a 72 hores. La decisió final per establir aquests marcs temporals dependrà de les autoritats sanitàries locals.

La plataforma on s'emmagatzemen aquests certificats digitals és la ICC AOKpass, que ja ha estat testada anteriorment en proves pilot arreu del món, incloent-hi l'aeroport de Fiumicino a Roma, l'aerolínia Etihad Airways i el port de Songkhla a Tailàndia, entre d'altres. AOKpass és, al mateix temps, una plataforma i una aplicació mòbil basada en la tecnologia 'blockchain' que permet que les dades de l'usuari es trobin únicament localitzades al seu dispositiu, assegurant així la protecció de les dades de l'usuari, gràcies a la privacitat des del disseny (privacy by design). Mitjançant aquesta aplicació, els usuaris podran acreditar, abans d'accedir als esdeveniments, que no representen un risc de contagi per a altres.

Els organitzadors han avançat l'agenda d'actes previstos, però ja alerten que es podrà alterar en qualsevol moment. El primer serà un partit de rugbi al Club Esportiu GEIEG el 28 de febrer. El 5 de març s'ha previst una fira comercial a la plaça Independència i l'endemà, el 6 de març, un esdeveniment de música electrònica a La Mercè. El 7 de març es podria celebrar un partit de futbol entre el Girona i l'Almeria al Montilivi i el 8 de març un acte institucional del Dia de la Dona a la UdG. També s'ha previst un assaig del cor de la UdG, un partit de bàsquet, una obra de teatre del Temporada alta al Teatre de Girona o un torneig de pàdel.



Exportar-ho a la resta del territori català

Si la prova pilot té resultats positius, la idea és implantar-lo a la resta del territori català. "Si tot va segons el que hem previst, a l'abril-maig podríem estar escalant la prova a tot el territori català, i gaudir així d'un estiu turístic de primer ordre", assegura el president del Centre Blockchain, Quirze Salomó.