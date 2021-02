Salt aprova definitivament el reglament per accedir als habitatges de lloguer social

El ple municipal de l'Ajuntament de Salt va aprovar ahir al vespre, definitivament,el reglament que ha de permetre optar a un pis de la borsa de lloguer d'habitatges municipal. Va tirar endavant amb els vots a favor només de l'equip de govern, l'abstenció del PSC i Vox - no van argumentar el motiu- i el vot en contra de les dues regidores d'IpS-CUP. El reglament ha generat certa polèmica i protestes perquè hi ha gent sense recursos que viu en alguns dels 90 habitatges que es posaran a lloguer.

En el ple d'ahir només es resolien les al·legacions però va servir perquè des d'IpS-CUP es demanés més temps per elaborar un document «amb més millores». Cristina Sibina va dir que era «un bon camí» però que era «precipitat» i que calia introduir més esmenes. En aquest sentit, va assegurar que en alguns pisos hi viuen persones des de fa 3 o 4 anys i que se'ls hi està dient per carta que tenen seixanta dies per marxar i que no se les podrà regularitzar.

El regidor d'Urbanisme, Àlex Barceló, va recordar que tan sols s'aprovava el reglament que forma part d'una «política agosarada de l'Ajuntament per avançar cap a polítiques d'habitatge» i va assegurar que s'està treballant des de diferents àrees i actors per estudiar totes les casuístiques. Va afirmar que no arreglaran tots els pisos de cop per posar-los a lloguer i que, mentrestant, aniran treballant per anar solucionat els casos. Sí que va deixar clar que «qui ocupi un pis mai passarà per davant d'aquells que estan fet tots els passos adequats per optar a tenir-ne un». I va emplaçar tothom a dirigir-se a l'oficina d'habitatge per informar-se dels passos a seguir.

Tot i ser un ple telemàtic, l'Espai Antiracista va convocar una protesta davant de l'Ajuntament per queixar-se de l'aprovació del punt explicant que el ple era «virtual» però els seus «problemes d'habitatge» eren «ben reals». En aquest sentit, van indicar que «l'habitatge social no pot ser una eina per desnonar ni per expulsar veïnes de Salt» i van reclamar «la regularització amb lloguer social dels pisos de l'Ajuntament».