Bancs i carrers de Girona intenten tornar a la normalitat després dels disturbis

Girona va patir una nit de disturbis que va afectar sobretot a entitats bancàries i el mobiliari urbà de carrers del centre de la ciutat.

Un grup de violents va saquejar algunes oficines dels bancs després de destrossar-ne els vidres i en alguna ocasió, causar-hi incendis sobretot als accessos.

Aquests fets es van produir després de la marxa de rebuig per la detenció i ingrés a presó de Pablo Hasél.

De moment, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal no han fet cap detenció pels fets d'ahir la nit a Girona. Que també es van repetir amb violència en ciutats com Vic o Barcelona

Avui, quan encara no han passat 24 hores dels fets, és moment de començar a tornar a la normalitat i sobretot, de balanç i reparacions.



Reparacions

A primera hora del matí, les entitats bancàries ja començaven a treure alguns vidres trencats, pintades i intentaven posar-les a punt per poder rebre clients.

Però tot això, encara a l'espera, que hi passessin els perits de les asseguradores per poder fer balanç dels actes vandàlics que van ser objectes.

Els grups violents van causar destrosses en dues entitats bancàries de la plaça Independència, una del carrer Santa Clara i una que té l'accés des del carrer Séquia i que dona a la plaça Josep Pla.

En aquestes àrees, avui encara hi havia la zona balisada per evitar accidents per la gran presència de vidres i també, perquè hi havia elements cremats, com per exemple, caixers en una entitat bancària del carrer Santa Clara.

Aquests fets van obligar a mobilitzar els Bombers que van haver d'actuar en aquests bancs en poc menys de 20 minuts. I és que els grups que van causar-hi danys van actuar de forma gairebé simultània. El primer dels incendis dels avisos que va rebre el cos d'emergència va ser de les 20 hores i 57 minuts i l'últim, quan passaven 19 minuts de les nou.

Els fets violents de després de la marxa també van afectar alguns carrers de la ciutat, alguns individus van arrencar llambordes, cremar contenidors i fins i tot, arrencar senyals de trànsit.

Uns danys que l'ajuntament de Girona està quantificant. Per la seva banda, aquest matí la brigada municipal ja ha començat a reposar alguns dels senyals i a mirar on es van arrencar llambordes per exemple, per tornar-los a col·locar. Això es va produir especialment a l'avinguda Jaume I. Un carrer que els últims anys ja ha estat escenari de diversos fets similars i que fins i tot, es va haver de gairebé enquitranar tota de nou arran d'incendis de contenidors l'any passat.