Un ciclista ferit després de ser atropellat per un cotxe al carril bici de Girona

Un ciclista va resultar ferit ahir a primera hora del matí després de ser atropellat per un cotxe al carrer Orient. L'accident de trànsit es va desencadenar quan el ciclista ?un home de 60 anys? estava circulat pel carril bici del passeig d'Olot en direcció Salt. En arribar a l'altura del carrer Orient, segons fonts municipals, un vehicle hi va topar.

El sinistre viari va produir-se cap a les vuit del matí i va obligar a desplaçar fins al lloc la Policia Municipal de Girona, el SEM i els Bombers.

Malgrat el fort ensurt, cap pesona va quedar atrapada en els vehicles, però el ciclista presentava ferides, sobretot a la cama. Finalment, després de fer-ne una valoració, el SEM el va traslladar amb afectacions lleus fins a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Aquest accident de trànsit va produir-se a l'altura del carril bici quan el ciclista anava cap a Salt i, segons la Policia Municipal de Girona, el cotxe va ser l'infractor, ja que no va respectar la fase semafòrica i per això hi va impactar.

Els accidents amb ciclistes implicats són preocupants per les autoritats, tant pels policies com pels que s'encarreguen de temes de trànsit, perquè poden arribar a ser molt greus, ja que els ciclistes no tenen cap xassís i, per tant, si reben, pateixen lesions.