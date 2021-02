Denunciat per aparcar en una plaça de mobilitat reduïda amb la targeta d'un mort

La Policia Municipal de Girona ha denunciat un conductor de 24 anys per aparcar en una plaça de mobilitat reduïda utilitzant una targeta d'un mort. Els agents el van enxampar dilluns i la grua li va retirar el vehicle per estar mal estacionat. Posteriorment, el conductor va anar a recuperar el vehicle del dipòsit municipal i aquí va acabar denunciat per diversos fets.

D'entrada, portava un document fotocopiat en color i plastificat per poder aparcar en places de mobilitat reduïda que era d'una persona finada el 2015. A més, la targeta estava caducada des de l'any 2019. Per aquest motiu, va acabar denunciat per un ús fraudulent d'una targeta d'aparcament per a minusvàlids.

En veure's descobert, segons fonts municipals, el jove va manifestar als agents que l'hi havia donat un amic. La Policia Municipal assegura que treure un aparcament a un ciutadà que la necessita «és una de les actituds més incíviques que ens trobem i denunciem». Després de fer totes les comprovacions al dipòsit municipal, la policia també va comprovar que no disposava de permís de conduir en vigor.

15 sancions el 2020

Les denúncies per l'ús fraudulent de les targetes havien caigut en picat en dos anys, un 82%, a Girona, segons va avançar Diari de Girona fa pocs dies. El 2020 van haver-hi tan sols 15 sancions a conductors. Actualment, el nombre d'aparcaments reservats a persones amb mobilitat reduïda arriba a 403 a la ciutat. Pel que fa a nombre de targetes per poder-hi aparcar, n'hi ha un total de 1.504 de repartides a Girona, tant d'usuaris individuals com per al transport col·lectiu.