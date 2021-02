Junts guanya a 15 zones i el PSC, a Taialà, Can Gibert i el sector est

La victòria de Junts a les comarques gironines també s'ha vist reflectida a la capital, Girona. Els barris gironins majoritàriament van donar suport a la candidatura que liderava simbòlicament l'exalcalde Carles Puigdemont en l'àmbit català i Gemma Geis a la candidatura gironina amb l'actual alcaldessa, Marta Madrenas, com a número dos. En una distribució per zones facilitada per l'Ajuntament (i que no equival exactament als barris) es pot veure com Junts va vèncer en 15 de les 19 zones en què es va dividir la ciutat per les eleccions de diumenge. A Montjuïc, Mercadal, Palau i l'Eixample sud (on entre d'altres hi ha veïns de la Devesa i una part de Sant Narcís), van recollir més d'un 35% dels vots.

En les altres quatre zones, la llista guanyadora va ser la del PSC, que liderava la portaveu socialista a la ciutat, Sílvia Paneque. Les zones amb victòria socialista són Can Gibert del Pla, Taialà (on també van votar els veïns de Germans Sàbat i els de Torres de Taialà) i les dues del sector est: Font de la Pólvora i Vila-roja, on també hi havia els veïns del Grup Sant Daniel (un conjunt d'edificis que no estan a la vall de Sant Daniel) i Mas Ramada. A Font de la Pólvora van obtenir el 53,14% dels vots i a Vila-roja, el 41,32%. Els dos barris van ser on hi va haver més abstenció: 82,98% i 61,64%. A Sant Ponç va ser de 61,26%

A les quatre zones, la formació socialista hi està arrelada ja que, per exemple, també s'hi va imposar en les darreres eleccions municipals. En aquells comicis, el PSC també es va imposar a Sant Ponç i al Pont Major, però aquest 14 de febrer, el partit més votat als dos veïnats ha estat Junts.

A Font de la Pólvora i Vila-roja, com també va passar als comicis locals, Vox ha estat la segona força més votada amb aproximadament un 20% en cada un dels sectors. En aquests dos barris, Junts només va sumar un 6,06% i un 3,43% de vots, respectivament. En diversos barris, aquesta formació va quedar en quart lloc. Per exemple, al Pont Major, Taialà o Can Gibert del Pla.

Esquerra no va ser la candidatura més votada en cap dels 19 sectors però en totes va quedar en segona (8 sectors) o tercera posició (9 sectors), a excepció de Font de la Pólvora i Vila-roja, on va caure més avall. Són els dos únics barris on Ciutadans va quedar tercera.

Quatre segons llocs per la CUP

La candidatura de la CUP, que en l'àmbit municipal està integrada dins de Guanyem Girona, havia vençut a la Vall de Sant Daniel i havia quedat segona als comicis locals. Ara, als dos llocs ha obtingut bons resultats i ha quedat en segona posició. També ha quedat en segon lloc als punts de votació assignats a Sant Narcís (i que corresponen a la zona històrica) i al Mercadal. Als quatre llocs, per darrere de Junts.