Els Mossos detenen un menor pels incendis de contenidors a Santa Eugènia

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per haver calat foc en diversos contenidors de Girona dilluns de matinada a Santa Eugènia de Girona. El van arrestar poca estona després dels fets. La detenció va quedar sense efecte després de ser traslladat a comissaria i en breu passarà davant la fiscalia de menors. Els incendis van tenir lloc entre 3/4 de 2 i les 2 en carrers molt pròxims entre ells –plaça del Barco, carrer Costabona, carrer Maçana.

Els Bombers van sufocar els focs i al lloc també s'hi van desplaçar la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra. De fet, una patrulla dels Mossos també va veure que hi havia una bossa fumejant de restes vegetals al carrer Major de Salt. I, posteriorment, amb una altra patrulla van començar una recerca. Finalment, van trobar un jove en un punt proper als incendis. El van identificar i tenia pendent un requeriment d'un jutjat. Un cop a comissaria, en l'escorcoll li van trobar un encenedor i una capsa de llumins. Davant dels fets, va quedar com a investigat per un delicte d'incendi.