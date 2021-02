«Obrir Girona» vol omplir de públic Montilivi, Fontajau i fins a set actes més

El Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) ha anunciat els nou actes on preveu posar en marxa el projecte «Obrir Girona», que té per objectiu retornar la ciutat a un escenari «prepandèmia» celebrant esdeveniments públics i multitudinaris amb la garantia que són lliures de covid-19. Això es demostraria a través de certificats digitals que acreditin que els assistents no tenen el virus (guardats de forma segura en una aplicació gràcies a la tecnologia blockchain).

El CBCat preveu que la prova pilot arranqui el diumenge 28 de febrer, amb un partit de rugbi del GEiEG contra l'Industriales Las Rozas (11 hores). El 5 de març s'ha previst una fira comercial a la plaça Independència i l'endemà, dia 6, un esdeveniment de música electrònica a La Mercè.

El 7 de març Montilivi podria ser el primer estadi de l'LFP que acolliria públic en el partit entre el Girona i l'Almeria (21 h). Si no, l'altre duel candidat és el Girona-Lugo del segon cap de setmana de març que encara no té data. El Girona FC ja ha rebut el suport de La Liga i han presentat una carta conjunta al Consell Superior d'Esports per donar-los el vistiplau. D'altra banda, Fontajau obriria les portes a l'afició amb l'Spar Girona-Araski el proper 12 de març (18 hores).

El 8 de març hi haurà un acte institucional del Dia de la Dona a la UdG. També s'ha previst un assaig del cor de la UdG, un partit de bàsquet, una obra de teatre del Temporada Alta al Teatre de Girona i un torneig de pàdel. També hi ha mostrat interès el Celler de Can Roca. En paral·lel, l'aeroport de Girona, juntament amb AENA, estan estudiant la possibilitat de sumar-se a la iniciativa, apunta el CBCat en un comunicat.

Aspectes pendents de concretar

De moment, el projecte -promogut pel CBCat, que està participat per l'Ajuntament de Girona, la UdG i les Cambres de Comerç de Barcelona i Girona, i amb el suport de la Cambra de Comerç Internacional (ICC)- està pendent de rebre l'aprovació del Procicat. Ara s'està definint amb aquest òrgan de la Generalitat la forma com s'acabarà posant en marxa la iniciativa, que utilitza la innovadora tecnologia blockchain per garantir que els assistents als actes d'«Obrir Girona» estan lliures de covid-19.

Per poder accedir als esdeveniments, els usuaris hauran de presentar un certificat digital, validat pel Col·legi de Farmacèutics, que acrediti una d'aquestes tres coses: que s'han vacunat en els darrers sis mesos, que s'han fet les proves serològiques entre un i tres mesos enrere, o que s'han fet el test d'antígens en les darreres 48 a 72 hores -tot i que els marcs temporals finals seran establerts amb les autoritats sanitàries. També està pendent de concretar-se si serà la persona participant qui assumirà el cost dels tests, en cas de voler assistir a algun dels actes.

La plataforma on s'emmagatzemen aquests certificats digitals és la ICC AOKpass, una aplicació mòbil que, segons apunta el CBCat, ja ha estat testada en proves pilot arreu del món. Amb l'aplicació - que, gràcies a la tecnologia blockchain, garanteix la protecció de les dades de l'usuari- els usuaris podran acreditar que no tenen covid-19 i que no representen un risc de contagi per a altres.

Escalar el projecte a Catalunya

Si la prova pilot «Obrir Girona» té bons resultats, el següent pas que planteja el CBCat és escalar el projecte a tot el territori català, fet que podria arribar «a l'abril-maig», apunta Quirze Salomó, president del CBCat. Salomó afirma que «la importància d'aquest projecte és cabdal, no només pel que suposa ara per la ciutat de Girona, sinó pel que pot suposar en un futur pròxim per Catalunya, o fins i tot pel món sencer». I destaca que la iniciativa mostra «on ens pot portar la tecnologia blockchain, i per què és important que a Catalunya existeixi un centre pioner com el nostre».