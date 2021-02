S'ampliaran les activitats d'educació ambiental als centres escolars gironins

L'Ajuntament de Girona ampliarà les places ofertes de les activitats d'educació ambiental dirigides als centres escolars pel gran èxit d'inscripcions que han tingut. El consistori ja havia augmentat un 15% les sessions disponibles, tenint en compte la creació de nous grups-classe a les escoles com a mesura per fer front a la covid-19. Tot i així, la demanda ha estat superior, amb 74 sol·licituds per als 30 grups disponibles. Es tracta de tallers i visites guiades organitzats des de la subàrea de Medi Ambient per promoure la sostenibilitat a la ciutat.