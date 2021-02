Segona nit de disturbis a Girona amb quatre detinguts

Nova nit de disturbis a Girona. Per segon dia consecutiu, grups de joves han provocat aldarulls a la ciutat de Girona després d'una concentració per protestar per l'empresonament de Pablo Hasél. En aquesta ocasió ha estat el Pont de Pedra el centre de l'enfrontament entre grups radicals i la policia.

Al mig del pont s'ha creat una barricada i hi ha hagut llançaments creuats entre policia, situada al costat del carrer Nou i Santa Clara, i els manifestants, al costat de la Rambla Llibertat. S'han cremat contenidors a la plaça del Vi i s'han trencat vidres del Caixaforum i diverses jardineres.

Els incidents han començat després de la manifestació convocada a les 7 per demanar la llibertat del raper. Després de la multitudinària manifestació que va tenir lloc dimarts al vespre, on segons la Policia Municipal s'hi van congregar unes 5.000 persones, i que van desembocar en aldarulls per part de grups incontrolats, aquest vespre al voltant de 600 persones s'han tornat a manifestar.

Per evitar disturbis com els que van produir-se dimarts a la nit, quan diverses persones van destrossar seus bancàries al centre de Girona, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desplegat un gran nombre d'efectius als carrers on s'ha dut a terme la manifestació.

La concentració ha començat a la plaça 1 d'octubre, com el dia anterior i s'han dirigit a la seu de la Generalitat. Com ahir, la manifestació ha continuat fins a correus, on s'han trobat un cordó policial dels Mossos d'Esquadra tallant l'accés als jutjats. Allà, s'han tornat a llegir els manifestos.

Sense incidències, els manifestants han seguit fins a la subdelegació del govern, a Jaume I, des d'on han tornat a la plaça 1 d'octubre, on han tirat petards. Després d'algun llançament d'ampolles, els agents s'han emportat a un jove detingut.

Com ja va passar ahir, un cop acabada la concentració, un grup de joves ha començat a llançar ampolles als agents davant la subdelegació del govern, però la policia ha pogut dispersar els manifestants, que s'han mogut cap al Pont de Pedra, on han creat una barricada al centre i s'han començat a fer llançaments creuats entre la policia, situada al costat del pont entre el carrer Nou i Santa Clara i el grup de joves, al costat de la rambla Llibertat. També s'han creat barricades a la plaça del Vi i s'han destrossat vidres al CaixaForum i diverses jardineres del barri Vell.

Un dels joves ha resultat ferit i ha hagut de ser atés pelssanitaris voluntaris.

Els Mossos d'Esquadra han detingut de moment, a quatre persones arran dels aldarulls.