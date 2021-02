El Bisbat es desmarca del full parroquial del rector de Sant Narcís

Arran de la publicació de l'article a 'Diari de Girona' sobre el full parroquial de la Parròquia de Sant Narcís, el Bisbat ha enviat un comunicat on recorda que els suplements dels fulls parroquials "no són un òrgan oficial de comunicació" de la diòcesi i que depenen de cada parròquia. En aquest sentit, els rectors tenen llibertat per expressar-hi pensaments i reflexions que volen traslladar als fidels.

Tot i així, el Bisbat de Girona recorda que la institució "sempre s'ha abstingut de manifestar-se sobre opcions electorals concretes" i per això el bisbe Francesc Pardo demana als preveres i diaques que promoguin "la comunió i la concòrdia". En el comunicat, el Bisbat aprofita per recordar que la seva missió és "acceptar la pluralitat des d'un diàleg basat en el respecte per les opinions i les persones".

Sobre el full parroquial, Mossèn Galí ha explicat a l'ACN que creu que "s'exagera" la polèmica perquè només es tracta d'una "reflexió personal". Per això ha demanat que "no es tregui de mare" el text. Galí ha assegurat que a l'església s'ha de poder "parlar de tot" i per això ell defensa que pugui explicar les seves opinions. "Jo expresso la meva manera de pensar sense obligar a ningú a pensar com jo", ha afegit el rector.

Tot i així, el mossèn admet que "potser" va "carregar massa les tintes" aquest diumenge i hauria d'haver matisat les seves paraules per no incidir tant en el vot independentista. Malgrat tot, el rector de Sant Narcís segueix defensant que es parli de política, tal com fan "altres càrrecs superiors".