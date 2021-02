Cs acusa Madrenas de "blanquejar la violència": "És la petita Trump gironina durant l'assalt al Capitoli"

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha acusat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, de "blanquejar la violència" i haver permès que "els CDR ocupessin l'ajuntament i incendiessin els carrers de Girona cada vegada que han volgut": "Madrenas és la petita Trump gironina durant l'assalt al Capitoli". En diverses piulades, Pamplona ha criticat les declaracions de l'alcaldessa condemnant els aldarulls que ha viscut la ciutat les dues darreres nits, però afegint que "el culpable és el dèficit democràtic escandalós" per part de l'Estat. "No és una condemna als disturbis si alhora justifica que passin", diu Pamplona.

"Ja ho va fer amb la sentència del procés quan els independentistes van incendiar els carrers de Girona i va negar que fossin independentistes sinó 'gent infiltrada'", ha tuitat Pamplona.

El portaveu qualifica de "perla" l'afirmació de Madrenas durant l'entrevista a Girona FM dient que "no hagués passat res si no s'hagués empresonat un músic; en aquest sentit, el culpable és el dèficit democràtic escandalós per part de l'Estat". I a continuació, enllaça diferents fragments de les lletres per les quals han condemnat Hasel.